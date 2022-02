Har du præcision, taktisk forståelse, og er du god til at feje?

Så skal du muligvis overveje Odense Curling Clubs tilbud.

»Det er en oplagt mulighed, nu når der er så stor fokus på curling på grund af Vinter-OL, så nu åbner vi dørene,« siger Jonathan Harregaard, der er næstformand i Odense Curling Club.

Odense Curling Club holder åbent hus den 15. og 17. februar, hvor alle kan prøve kræfter med sten og kost på isen.

»Det gør vi i bund og grund, fordi vi gerne vil udbrede curlingsporten. Vi håber, at andre kan opleve den glæde, som vi har ved curling,« forklarer Jonathan Harregaard.

Jonathan Harregaard har selv dyrket curlingsporten i seks år, og han er ikke i tvivl om, hvorfor sporten netop tiltaler ham.

»For mig er det en fed sport, fordi det er en præcisionssport. Der er noget taktisk forståelse i det, og så er der også noget fysisk i det. At feje kan være voldsomt hårdt. Der er sindsygt mange elementer i det,« siger han og fortsætter:

»Curling er bare fedt, fordi det bare er fedt.«

I skrivende stund kæmper Danmarks bedste curlingspillere på isen ved OL i Beijing. Og det er noget, man kan mærke i Odense.

»Sådan er det hver fjerde år. Der kommer lige et boost til curling ved Vinter-OL,« siger Jonathan Harregaard.

Og noget tyder på, at curling godt kunne trænge til en indsprøjtning, når det kommer til medlemmer.

Ifølge Dansk Curling Forbund er der omtrent 800 registrerede curlingspillere i Danmark. Hvis vi sammenligner med håndbold, er der 104.442 registrerede medlemmer i DHF.

Og derfor glæder det Odense Curling Club, at mange danskere tænder for fjernsynet og ser curling til Vinter-OL.

»Vi plejer at holde åbent hus en gang i efteråret, og der kommer da også nogle, men når der så er Vinter-OL, så kommer der det femdobbelte. Engang måtte vi sende folk hjem, da vi ikke havde plads til alle,« siger Jonathan Harregaard.

Hvis man skulle fristes til at møde op, skal man blot medbringe rene sko, løse bukser og en varme trøje.

»Det er helt gratis, og man må gerne komme flere gange efter gratis, så kan vi altid snakke om medlemskab senere,« siger Jonathan Harregaard.

Jonathan Harregaard krydser fingre for curlinglandsholdene til Vinter-OL, og han krydser fingre for, at det hele smitter af på curlingklubben i Odense.

»Jeg håber, at sporten vokser. Og jeg håber, at vi får flere spillere, og at flere klubber får bedre vilkår,« siger han afslutningsvis.

Åbent hus i Odense Curling Club den 15. og 17. februar er åbent fra klokken 19.15 til 21.