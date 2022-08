Lyt til artiklen

Den brasilianske bodybuilder Valdir Segato er død.

Han blev 55 år gammel.

Det bekræfter hans nabo Moisés da Conceição da Silva overfor det lokale medie Globo, hvor han også fortæller, at Segato levede isoleret og havde få venner.

Tilbage i 2016 blev Valdir Segato for alvor kendt, da han fortalte, han havde sprøjtet olie direkte ind i sine muskler for at gøre dem større og blive berømt for sin fysik.

»De kalder mig Hulk, Schwarzenegger og He-Man hele tiden. Jeg har gjort mine biceps dobbelt så store, men jeg vil gerne være større,« fortalte han dengang om indsprøjtningerne, som lægerne advarede ham imod.

De kunne ende med at koste ham livet, han kunne få nerveskader, og han kunne ende med at skulle igennem en amputation, men alligevel blev han ved med at gøre det frem til sin død.

Ifølge lokalmedier døde Valdir Segato, der ønskede at få biceps med en omkreds på 58 centimeter, på sin fødselsdag, men den endelige dødsårsag kendes dog ikke.

»Klokken var omkring seks om morgenen. Han kom kravlende bag huset og kom op foran. Han bankede og bankede på min mors vindue. Hun vågnede, og han sagde: 'Hjælp mig, hjælp mig, jeg er ved at dø!', fortæller da Silva, der boede i Ribeirao Preto i Brasilien.

Valdir Segato, der også var kendt på TTikTok blev hastet til hospitalet, hvor der blev udøvet førstehjælp, da han ifølge da Silva blev ramt af hjertestop, men hans liv stod ikke til at redde.

Ifølge da Silvas bror, Jadson da Conceição, var det ikke første gang, bodybuilderen klagede over vejrtrækningsbesvær.

Valdir Segato fortalte tilbage i 2016, hvordan han som ung blev afhængig af stoffer.

Han tabte sig så meget, at folk begyndte at kalde ham for 'skinny dog' og 'little skull'. Det var blandt andet derfor, han besluttede sig for at ændre sig liv.

Han begyndte at træne i et forsøg på at komme til at ligne sin helt skuespilleren AArnold Schwarzenegger Men det gik for langsomt for ham. Resultaterne blev ikke, som han ønskede. Så da en mand i fitnesscenteret tilbød ham at prøve synthol – en type olie, som kan sprøjtes ind i kroppen, så man kan få større muskler -–takkede han ja.

Manden fortalte, at man kunne få meget mere ekstreme resultater ved at bruge olien i stedet for 'blot' at løfte vægte, og Segato blev afhængig af at bruge olien.

På trods af lægerne advarede ham mod at fortsætte, ville han ikke stoppe.

»Min drøm er, at jeg kan opnå noget med min muskulatur – skabe en karriere med min krop. Jeg fortryder ingenting. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg kan lide den måde, jeg ser ud på,« sagde han dengang.