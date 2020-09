Han står på gaden i Dallas med håret sat op og et skilt i hånden.

Hvad der står på det, kan umiddelbart ikke ses, men vedkommende der har taget billedet af manden, der tigger penge på gaden, er tydeligvis rystet.

Der er nemlig tale om den tidligere NBA-stjerne Delonte West, der i sin karriere tjente omkring 20 millioner dollars svarende til omkring 135 millioner kroner.

Billedet er siden blevet delt meget på de sociale medier, og på Twitter fortæller brugeren Danté Swift, at han selv har mødt sportsstjernen på gaden.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP — (@CallTcooks) September 22, 2020

'Det mest triste jeg nogensinde har oplevet var at møde Delonte West. Han sad vitterligt ude foran et apotek og tiggede efter mad,' skriver han og fortsætter:

'Jeg sagde til ham, at jeg vidste, der var folk i NBA, der kunne hjælpe ham, og det her var hans svar: 'de havde chancen for at hjælpe mig men gjorde det ikke. Jeg sagde til dem, jeg havde brug for hjælp, og de skred bare. Fuck dem! De er ligeglade, det har de altid været,' skriver han.

Nu er der dog kommet hjælp til Delonte West. For multimilliardæeren Mark Cuban, der ejer Dallas Mavericks, er personligt gået ind i sagen, fortæller han til TMZ.

Han har nemlig tilbudt at betale for et ophold på den afvænningsklinik, Delonte West ifølge ham ankom til mandag, efter Mark Cuban hentede ham på en benzintank i Texas. Derefter er det meningen, den tidligere NBA-stjerne skal genforenes med sin familie.

Delonte West i aktion for Dallas Mavericks tilbage i 2012. Foto: ODD ANDERSEN

Delonte West der er opvokset i Washington, D.C.-området, er nok mest kendt for sin tid i Boston Celtics, der draftede ham i 2004, samt sin tid i Cleveland Cavaliers. Han spillede sidst for Dallas Mavericks i 2012, men blev suspenderet to gange for adfærd, der var »skadeligt for holdet«, og til sidst forlod han holdet.

Den tidligere NBA-spiller havde et fremragende gennemsnit på 9,6 point og 3,6 assists pr. kamp over 432 kampe i sin karriere, som han valgte at indstille i 2015.

Siden har han haft et svært liv, og hans bror Dmitri har fortalt, at Delonte West er diagnosticeret med en bipolær lidelse, hvilket betyder, at han til tider kan blive både manisk og ekstremt depressiv.

Der har tidligere været dokumentation for det barske liv for den tidligere NBA-stjerne. Tilbage i januar kom der eksempelvis videoer frem, hvor han blev tævet på åben gade.