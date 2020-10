Én af årtiets mest omtalte mordsager får nu tilføjet endnu et kapitel.

Den sydafrikanske løber Oscar Pistorius - også kendt som 'Blade Runner' på grund af sine to benproteser - er desperat efter tilgivelse.

Tilgivelse fra familien til sin kæreste Reeva Steenkamp, som Pistorius i 2013 skød og dræbte i parrets soveværelse.Han forsvarede sig dengang med, at der var mørkt i lokalet, og at han troede, hun var en indbrudstyv.

Men den købte dommeren ikke, og Pistorius, der både har været med til de olympiske lege og de paralympiske lege, blev idømt 15 års fængsel for forsætligt manddrab.

Foto: THEMBA HADEBE

I dag har han afsonet seks år i fængsel, og ifølge hans tidligere skolelærer Bill Schroeder, der har besøgt den drabsdømte atletikstjerne i fængslet, har Pistorius i dag lagt motionen på hylden, er begyndt at ryge, har groet et stort skæg og har vendt sig mod Gud. Det fortæller Schroeder til The Sun ifølge News.com.

Og Schroeder fortæller desuden:

»Det, som han virkelig, virkelig gerne vil have, er tilgivelse.«

»Jeg sagde til ham, at hvis han havde dræbt min datter, så tvivler jeg på, at jeg ville tilgive ham.«

Foto: SIPHIWE SIBEKO

»Han er faktisk mere fokuseret på tilgivelse end på en eventuel prøveløsladelse,« siger den 76-årige skolelærer.

Modellen Reeva Steenkamp var 29 år gammel, da hun på Valentins Dag i 2013 blev skudt af 33-årige Pistorius igennem badeværelsesdøren i parrets soveværelse. Hun blev ramt af fire skud og døde på badeværelset.

»Han holder stadig fast i, at det var et uheld. Jeg følte dog, at han er begyndt at føle anger,« fortæller Bill Schroeder

»Han citerede et studie lavet af en ekspert, der siger, at hvis man bliver vækket fra en dyb søvn og bliver placeret i en frygt-situation, så handler du helt anderledes, end hvis du er ved fuld bevidsthed. Jeg lyttede til ham, men jeg købte den ikke.«