Verdensmester Lewis Hamilton peger på Michael Schumacher som historiens bedste i Formel 1.

Mexico City. Den nykårede Formel 1-verdensmester, Lewis Hamilton (Mercedes), er ikke meget for at deltage i diskussionen om, hvorvidt han er tidernes bedste Formel 1-kører efter at have sikret sig sit femte verdensmesterskab.

Men skal man være tidernes bedste Formel 1-kører, er det Michael Schumacher, man skal slå, siger Hamilton.

- Jeg kommer aldrig til at rangere mig selv som den bedste. Selvfølgelig ved jeg indeni, hvilke evner jeg besidder, men som min far altid sagde til mig: "vis dit værd inde på banen".

- Michael Schumacher er stadig langt foran mig, når det kommer til grandprixsejre, så man må sige, at han er tidernes bedste nogensinde, siger Lewis Hamilton.

Søndag sikrede Hamilton sit femte verdensmesterskab. Juan Manuel Fangio har vundet ligeså mange, mens kun Michael Schumacher med syv VM-titler har vundet flere.

Alene i år har Hamilton vundet ni grandprixer. I alt har han vundet 71 i karrieren. Listen over flest grandprixsejre topper Michael Schumacher med 91.

Til gengæld tangerede Lewis Hamilton allerede sidste år Schumachers rekord for flest pole positions i karrieren, og briten er med to løb tilbage af denne sæson startet forrest 81 gange i karrieren.

Skal man tro Nico Rosberg, der i 2016 blev verdensmester, mens han var holdkammerat med Lewis Hamilton, bliver Schumachers sejrsrekorder overgået af Hamilton.

- Nu kan han gå seriøst efter alle Schumachers rekorder. Hamilton har en kontrakt gældende for de næste to sæsoner, og han er kun to verdensmesterskaber og 20 grandprixsejre fra at matche ham. Alene det kan han nå på de to år.

- Hamilton kan blive den bedste nogensinde i alle statistikker. Det er en potentiel mulighed, og jeg er sikker på, at han er meget motiveret af det, siger Nico Rosberg.

Hamilton er klar til at fortsætte rekordjagten, selv om han langt fra føler sig sikker på at kunne slå Schumacher.

- Hvem ved, om jeg har en chance for at vinde mere? Jeg kommer til at give alt. Men 91 grandprixsejre, det er virkelig mange, siger Hamilton.

- Michael Schumacher var et geni, og det var fascinerende, hvad han gjorde for Ferrari-holdet. Jeg vil altid være en fan af ham, tilføjer Hamilton.

