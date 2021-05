Mercedes' strategi var bedst, da Lewis Hamilton vandt i Spanien og henviste Max Verstappen til andenpladsen.

Lewis Hamilton (Mercedes) sikrede sig søndag sejren i Spaniens Formel 1-grandprix i Barcelona.

Englænderen overhalede Max Verstappen (Red Bull) med syv runder igen.

Hollænderen blev sat til vægs, fordi Hamiltons strategi om at køre i pit og få nye dæk på to gange i stedet for én viste sig som den rigtige.

Max Verstappen forsøgte at vinde løbet med ét stop. Han lå længe i front, men måtte sande, at dækkene ikke kunne klare det, og han måtte derfor kapitulere til sidst i løbet.

Valtteri Bottas (Mercedes) tog tredjepladsen.

Med sejren kravler Lewis Hamilton op på 94 point i den samlede VM-stilling. Max Verstappen halter efter med 80 point.

Max Verstappen fik en forrygende start på løbet. I første sving drønede han inden om Lewis Hamilton og tog føringen.

Hamilton lod dog ikke hollænderen slippe langt væk. Han forsøgte ihærdigt at komme inden for det ene sekund, så han kunne åbne bagvingen og suse tilbage i front.

Løbet blev sat på standby, da motoren på Yuki Tsunodas AlphaTauri-racer efter ni omgange ikke ville være med mere. I sving ti gik den i stå, og japaneren måtte kravle ud af bilen.

Løbsledelsen sendte en safety car på banen, og en runde senere var alle forspring mellem kørerne elimineret.

Max Verstappen trak en smule fra, da løbet blev givet frit igen, men en tredjedel inde i løbet måtte han i pit, da gummiet i dækkene var slidt ned.

Næsten alle løbets kørere drejede i pit, men Lewis Hamilton, som havde overtaget førstepladsen, blev på banen og forsøgte at skabe et forspring, der kunne betyde, at han kunne holde førstepladsen, når han kørte i pit.

Det lykkedes imidlertid ikke. Halvvejs i løbet var Verstappen tilbage i front, men han blev fortsat presset hårdt af Hamilton.

Hamilton skiftede imidlertid strategi og kørte i pit igen, og så var Verstappens forspring på pludselig over 20 sekunder.

Men med nye dæk begyndte Hamilton hurtigt at hale ind på Verstappen, som i radioen brokkede sig over sine dæk. Med syv omgange tilbage var Lewis Hamilton inden for et sekund af Verstappen, og det var et spørgsmål om tid, før overhalingen kom - og den kom med det samme.

Da de to kombattanter første gang ramte langsiden, tog Lewis Hamilton føringen så let som ingenting.

Max Verstappen anerkendte nederlaget og kørte i pit for at få nye dæk på, så han kunne sikre andenpladsen og få et ekstra point for hurtigste omgang - og det lykkedes.

Lewis Hamilton kørte sejren stensikkert i hus og har dermed vundet tre af sæsonens fire løb.

/ritzau/