Formel 1 er mere spændende end længe, og Lewis Hamilton nyder titelkamp med Max Verstappen.

Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton regner også i 2022 med at være en del af motorsportens øverste klasse.

Den 36-årige britiske Mercedes-kører siger således, at han nyder dette års titelkamp og allerede er begyndt på at lægge fundamentet til 2022-sæsonen.

Udtalelserne kommer op til næste grandprix, som køres i Portugal i dagene 30. april til 1. maj.

Hamilton satte i begyndelsen af 2021 sin underskrift på en blot etårig kontrakt med Mercedes.

Det har ført til spekulationer om hans fremtid.

Britens udtalelser kommer i forbindelse med en dæktest for Pirelli, hvor han af journalister bliver presset for at komme med en udmelding om sine fremtidsplaner.

Til det siger Hamilton, at han altid har været "ret spontan", så planerne kan ændre sig.

Men han nyder kampen i feltet i år.

Hamilton er kun et point foran Max Verstappen fra Red Bull efter to løb, og den 23-årige hollænder regnes i år for at være en skarp konkurrent til Hamilton, som har vundet verdensmesterskabet i alt syv gange.

Nogle har endda Verstappen som favorit.

- Jeg nyder den konkurrence, der er. Det er ved at blive mere spændende. Det har i endnu højere grad været en udfordring, siger Hamilton og fortsætter med at tale om arbejdet for at komme problemer med raceulighed til livs.

- Vi har stadig et stort arbejde foran os som sportsgren. Jeg ved, at jeg har større chancer for at bidrage til forandring ved at være her, end hvis jeg ikke er her. Jeg ved dog ikke, hvor længe jeg bliver ved. Vi må se.

Mercedes har vundet verdensmesterskabet i Formel de seneste syv år, hvoraf Hamilton har stået øverst på podiet seks gange.

/ritzau/Reuters