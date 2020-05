Den seksdobbelte Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton kæmper til tider med motivationen under coronapausen.

Det fortæller han i en video udgivet af hans arbejdsgiver, Mercedes-holdet.

»Jeg har dage, hvor jeg vågner op og er groggy og uden motivation til at træne. Jeg tænker "hold da op, hvor er vi på vej hen? Hvad skal der nu ske? Skal jeg blive ved med at køre?",« siger briten.

»Jeg tænker alt det, men så går det over inden for en time eller noget, og så tænker jeg, "jeg elsker mit job! Hvordan kan jeg nogensinde overveje at stoppe?".«

Formel 1-sæsonens første ti løb er indtil videre blevet udskudt eller aflyst. (Arkivfoto) Edgar Su/Reuters Vis mere Formel 1-sæsonens første ti løb er indtil videre blevet udskudt eller aflyst. (Arkivfoto) Edgar Su/Reuters

Hamilton må ligesom resten af Formel 1-feltet vente lidt endnu med at komme i gang. Motorsportens kongeklasse satser på at starte 2020-sæsonen i starten af juli i Østrig.

Det første løb i år skulle have været kørt i marts i australske Melbourne, men det blev aflyst, kort før første træning forud for løbet skulle have været afviklet.

Samlet set er sæsonens første ti løb blev aflyst eller udskudt.

Lewis Hamilton er forsvarende verdensmester og jagter i år sin syvende VM-titel, hvilket i så fald ville tangere Michael Schumachers rekord.