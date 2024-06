Formel 1 vil have slankere biler, men Lewis Hamilton har ladet sig fortælle, at den nye bil er langsom.

Formel 1 har foreslået at sænke mindstevægten for racerbilerne fra 798 kilo til 768, men det er ikke nødvendigvis nok, siger Lewis Hamilton, der syv gange er blevet kåret til verdensmester i sporten.

- Det er kun 30 kilo, så det går i den rigtige retning, men den er stadig tung, lyder det fra Hamilton, der i denne uge kører grandprix i Canada.

Den britiske racerlegende fra Mercedes erkender, at han ikke selv har prøvet den slankere bil på Formel 1's simulator, men fortæller pressen, at han har talt med andre kørere fra feltet, som har.

- Jeg har ikke så mange holdninger til den endnu, men jeg har snakket med nogle af de kørere, der har kørt den på simulatoren, fordi jeg ikke selv har kørt den, og de siger, at den er ret langsom, siger Lewis Hamilton.

- Vi får at se, om det nu også er et skridt i den rigtige retning.

Nico Hülkenberg, som er holdkammerat med danske Kevin Magnussen på Haas, erklærer sig enig med Hamilton og siger, at der kan gøres mere for at slanke bilerne, som de to kørere mener, er blevet for tunge.

- Det er i hvert fald noget helt nyt, og der er nogle spændende ting og aspekter af det. Noget af det skal der nok arbejdes lidt på, siger Hülkenberg.

- Som Lewis også sagde, er det godt, at vægten bliver sat ned. Men 30 kilo er jo ikke det store. Og det ligner, at bilen får en del svagere vejgreb, særligt i de hurtigere sving, så det bliver en anden situation og karakter, end det er nu.

- Der kommer i hvert fald til at være en stor forandring, og forandring er jo altid … Ja, du ved, man er ikke altid så åbensindet, men nu må vi se, hvad der sker det næste halvandet år, og om der bliver gjort nogle små justeringer eller ej.

Det er blevet foreslået, at den nye vægtgrænse skal træde i kraft i 2026.

/ritzau/AFP