Sydney Carter er assistenttræner for det amerikanske college-basketballhold Texas A&M – men i det seneste par uger har det ikke handlet særligt meget om layups og slamdunks for den 31-årige kvinde.

Alt har derimod handlet om det tøj, hun bar på sidelinjen under kampen mod Kentucky Wildcats søndag den 6. februar. Her var hun iført lyserøde tætsiddende læderbukser, en hvid turtleneck og gennemsigtige stiletter.

Og det var der en del basketballseere, der ikke kunne håndtere. Og kritikken, der går på, at hun var upassende klædt, er efterfølgende haglet ned over Sydney Carter på de sociale medier.

Game 22 pic.twitter.com/ZQ9CwMWOmQ — Sydney Carter (@Sydney_Rene) February 7, 2022

»Er dette outfit passende for en basketballtræner« spørger en bruger på Instagram.

»Tag noget andet tøj på, hvis du vil tages seriøst,« skriver en anden.

»Upassende -–punktum! Hun burde idømmes en bøde,« lyder det fra en tredje.

Men omvendt er der også flere brugere, der hylder hende for modet til at have det tøj på, som hun selv føler for.

Opmærksomheden på tøjvalget blev så voldsom, at hun efterfølgende har måttet udsende et officielt statement på sin Instagram-profil.

»Tak til alle for støtten og de venlige ord de seneste dage.«

»Som en mørk kvinde i trænerfaget tager jeg stolthed i at vise, at folk, der ligner mig, ikke behøver lægge bånd på os selv for at tilfredsstille andre, hvis meninger er ligegyldige.«

Til Yahoo.com uddyber hun:

»Jeg tror bare, at folk er ukomfortable ved at se en sort kvinde i en magtposition. Jeg tror, det kan være meget skræmmende, når man ser en sort kvinde, som faktisk er selvsikker og som omfavner sig selv,« fortæller hun – og mener samtidig, at hun er udsat for mandschauvinisme.

»Kvinder kan aldrig stille folk tilfredse i nogle som helst aspekter af livet. Bare at være en kvinde er hårdt nok. Det er hårdt, at vi ikke bliver betalt det samme som mænd. Eller at folk tror, at vi ikke kan gøre de samme ting så godt som mænd i en mandsdomineret industri.«