Den afdøde OL-guldvinder Matti Nykänens gravsted er blevet udsat for hærværk.

Ifølge familien er der blevet fjernet forskellige minder fra gravstedet, ligesom selve gravstenen er blevet beskadiget.

»Hvordan tør nogen gøre det her? Man skulle tro, at graven kunne være i fred. Det er virkelig trist,« siger Matti Nykänens mor Vieno Nykänen til finske Ilta-Sanomat.

Som aktiv nåede Matti Nykänen, der regnes som alletiders største skihopper, at vinde fire OL-guldmedaljer og fem VM-guldmedaljer.

Her ses Matti Nykänen under OL i Calgary i 1988, hvor han vandt tre OL-guldmedaljer. Foto: Bob PEARSON Vis mere Her ses Matti Nykänen under OL i Calgary i 1988, hvor han vandt tre OL-guldmedaljer. Foto: Bob PEARSON

Den finske legende døde i februar 2019 i en alder af blot 55 år, efter han blev ramt af betændelse i bugspytkirtlen og akut lungebetændelse.

Han blev begravet i hjembyen Jyväskylä, og det er altså her, hans gravsted nu har været udsat for hærværk.

Og familien har tænkt sig at komme til bunds i sagen.

»Vi kommer til at anmelde sagen. Kirkegården har videoovervågning. Problemet er, at vi ikke kender den nøjagtige dato for hærværket,« siger familien ifølge Ilta-Sanomat.