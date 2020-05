Horace Grant vil på ingen måde have det siddende på sig.

»Det er en fuldstændig og total løgn. Løgn, løgn, løgn,« lyder det fra ham.

Den tidligere NBA-stjerne reagerer på en detalje i den netop afsluttede doku-serie 'The Last Dance' på Netflix. Et af de tidlige afsnit omhandler bogen 'The Jordan Rules', der i detaljer fortæller om Michael Jordans hårdhændede behandling af sine holdkammerater.

I den nye populære tv-serie på Netflix sætter Michael Jordan navn på, hvem der er hemmelig kilde i bogen med ordene 'Det var Horace. Han fortalte alt om, hvad der foregik i gruppen.'

Horace Grant (th.) var også kendt for sine iøjnefaldende briller på banen. Foto: DOUG COLLIER Vis mere Horace Grant (th.) var også kendt for sine iøjnefaldende briller på banen. Foto: DOUG COLLIER

Horace Grant har faktisk selv været en gennemgående person i 'The Last Dance', hvor han også undervejs er blevet konfronteret med netop beskyldningerne omkring bogen.

Han afviste - men slet ikke så voldsomt, som det lyder nu til ESPN Radio.

»Som jeg har sagt før: Hvis M.J. bærer nag til mig, så lad os afgøre det som mænd. Lad os tale om det eller finde ud af det på en anden måde, men alligevel kommer han igen med den løgn, at jeg var kilden til det.,« siger Horace Grant.

Han understreger, at han dengang var venner med journalisten bag bogen, Sam Smith, og stadig er det i dag, men den tidligere basketballspiller slår fast, at han aldrig kunne drømme om at afsløre, hvad der sker i omklædningsrummet.

Michael Jordan var hovedpersonen i den populære tv-serie 'The Last Dance'. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Michael Jordan var hovedpersonen i den populære tv-serie 'The Last Dance'. Foto: FRANCK FIFE

Og så beskylder han Michael Jordan for stadig at være nådesløs over for sine omgivelser, hvis de er uenige med ham.

»Hvis du siger noget om ham, skærer han dig fra og ødelægger dit navn,« siger Horace Grant.

Og så mener Horace Grant, at det i virkeligheden er Michael Jordan selv, der i 'The Last Dance' fremstår som en sladrehank, fordi han i tv-serien fortæller, at hans holdkammerater havde kokain, hash og kvinder på værelser.

»Efter 35 år fortæller han noget, der skete i hans første sæson. Min pointe er: Hvorfor skulle han nævne det? Hvad skulle det gøre godt for? Hvis du vil kalde nogen for en sladrehank, så har vi én lige dér,« siger Horace Grant.

Han var med til at vinde Chicago Bulls' tre første titler i Michael Jordan-æraen i 1991, 1992 og 1993, inden han forlod klubben. Siden vandt han endnu en titel med Los Angeles Lakers i 2001.

Mandag blev de to sidste afsnit af 'The Last Dance' sendt. Hele serien kan ses på Netflix.