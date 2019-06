Formel 1-sæsonen er ikke gået helt, som Haas-køreren Kevin Magnussen havde regnet med.

2019 har endnu ikke levet op til Haas' forventninger i Formel 1.

Kevin Magnussen ligger på niendepladsen med 14 point, mens Romain Grosjean på 17.-pladsen blot har skrabet to point sammen i sæsonens syv første grandprixer.

Haas' pointhøst skuffer Magnussen.

- Vi havde håbet på flere point. Eftersom vi har så god en bil, er det skuffende ikke at have scoret flere point, siger den danske racerkører til Ekstra Bladet.

Magnussen glæder sig dog over, at bilen har vist lovende takter.

- I det mindste er det godt at vide, at der er stort potentiale i bilen, og det har vi bevist mange gange i kvalifikationen. Vi bliver nødt til at arbejde hårdere for at forstå dækkene under løbet, siger Kevin Magnussen.

I sidste sæson sluttede Haas som nummer fem i konstruktørernes VM-regnskab bag Mercedes, Ferrari, Red Bull og Renault.

I år er Haas nede på ottendepladsen forud for Det Franske Grand Prix, der afvikles i weekenden på Circuit Paul Ricard i Le Castellet.

Teamchef Günther Steiner mener ikke, at det kan gå meget ringere, end det går for tiden.

- Det må slutte på et tidspunkt, siger Steiner til Formel 1's hjemmeside.

- Hvad kan man gøre? Der kommer et punkt, hvor man ikke kan blive mere irriteret. Jeg vil ikke sige, at jeg er deprimeret, men det må få en ende.

- Der må komme et tidspunkt, hvor det går fremad, for det kan ikke gå værre. Jeg håber på et vendepunkt snart, siger han.

Fredag og lørdag træner Formel 1-kørerne på banen i Le Castellet. Lørdag gælder det kvalifikationen, mens der søndag køres om point.

/ritzau/