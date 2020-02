Romain Grosjean har torsdag overtaget sædet fra Kevin Magnussen ved Formel 1-testen i Barcelona.

Formel 1-holdene har taget hul på andendagen af Formel 1-testen i Barcelona forud for den kommende sæson.

Hos Haas-teamet har Romain Grosjean afløst Kevin Magnussen bag rattet.

Torsdag formiddag har franskmanden kørt hele 87 omgange, efter at Magnussen nåede op på 106 rundture fordelt over onsdagens to testkørsler formiddag og eftermiddag.

Mens Magnussens hurtigste omgangstid onsdag lød på 1 minut 18,466 sekunder, så er Grosjeans bedste tid indtil videre 0,03 sekunder langsommere end danskerens.

I forhold til de øvrige hold ligger Haas fortsat i bunden, når det kommer til de hurtigste omgangstider.

Grosjean er således noteret for ottende bedste tid af de ti kørere, der har været på banen. Kun Lando Norris (McLaren) og Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) har været langsommere.

Torsdag formiddag har Sergio Perez (Racing Point) sat bedste tid med en omgang på 1 minut og 17,347 sekunder.

Umiddelbart skal man dog ikke konkludere for meget på tiderne, da de forskellige teams kan have afprøvet forskellige setups og systemer.

På de første testdage er det typisk vigtigere for Formel 1-holdene at få kørt så mange kilometer som muligt, så de kan lære bilerne bedre at kende.

Formel 1-testen i Barcelona fortsætter torsdag eftermiddag, hvor Haas har Grosjean bag rattet. Fredag deles Magnussen og franskmanden om køretiden. I næste uge er der yderligere tre testdage.

2020-sæsonen skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.

