Haas-teamchef Günther Steiner forklarer bruddet med sine to kørere med nytænkning med udsigt til svært 2021.

Kevin Magnussen har kendt sin Formel 1-skæbne siden sidste uge.

Det fortalte Haas-teamchef Günther Steiner torsdag på et pressemøde, hvor han også uddybede beslutningen om ikke at tilbyde Romain Grosjean og Kevin Magnussen Formel 1-kontrakter næste år.

- Vi er kommet frem til den konklusion, at vi var nået et højdepunkt med vores nuværende kørere. Og det er lidt vores egen skyld, for i år og sidste år har vi ikke kunnet givet dem en god bil, de kunne få det maksimale ud af.

- Og næste år bliver det en lignende situation. Så hvorfor ikke gøre noget anderledes. Det er, hvad vi har evalueret, siger Günther Steiner ifølge Jyllands-Posten.

Han fortæller, at Haas tog beslutningen for flere uger siden.

- Vi tog beslutningen for to-tre uger siden, og Kevin og Romain fik besked i sidste uge. Som alle ved, har samarbejdet haft nogle op- og nedture, men vi har været sammen i lang tid, og det gør man ikke, hvis det ikke havde fungeret.

- Så det var ikke nemt, men jeg må se på hele teamets fremtid, siger teamchefen ifølge B.T.

Han vil ikke sætte navne på Magnussens og Romain Grosjeans afløsere, men forlydender går på, at de to kørere fra næste sæson er Nikita Mazapin og Mick Schumacher.

Günther Steiner medgiver dog ifølge Jyllands-Posten, at jagten på to nye kørere handler om to ting:

- Penge og talent. Det handler ikke kun om penge, for talentet er mere vigtigt, men nogle har sponsorpenge, som de tager med, så vi kigger på alle muligheder, siger Steiner.

Kevin Magnussen meldte torsdag ud, at han nu ser sig om efter et sæde i en anden klasse end Formel 1.

Der resterer seks løb af den igangværende Formel 1-sæson, og Haas har kun scoret tre point i de 11 foregående løb.

