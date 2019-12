Det var ikke kørernes skyld, at Haas havde en skidt sæson i 2019, slår teamchef Günther Steiner fast.

2019 var en sæson til glemmebogen for Haas' Formel 1-team. Også for holdets danske kører, Kevin Magnussen.

Danskeren fik kun skrabet 20 point sammen i VM-stillingen og sluttede som nummer 16 ud af de 20 kørere. Teamkammerat Romain Grosjean blev nummer 18 med kun 8 point.

Til sammenligning blev Magnussen nummer 9 i 2018 med 56 point, mens Grosjean blev nummer 14 med 37 point.

Trods den næsten endeløse række af skuffelser gennem året er det også Magnussen og Grosjean, som i 2020 skal sidde bag rattet i Haas-bilerne.

Og det er teamchef Günther Steiner helt tryg ved.

- Jeg mener ikke, at vores knapt så gode sæson på nogen måde kan tilskrives dem (kørerne, red.), og derfor fortsætter vi med vores kørerkonstellation, siger Steiner til f1i.com.

- Vi må være ærlige og sige, at de ikke kunne gøre mere med den bil.

Efter at være blevet nummer 5 i konstruktørernes VM-stilling i 2018, var Haas næstdårligst af de ti hold i motorsportens fuldblodsklasse i år. Bilen fungerede simpelthen dårligt gennem hele året - især i selve løbene.

Magnussen og Grosjean gjorde det også sværere for hinanden et par gange i løbet af sæsonen, da de to teamkammerater, som også er rivaler, kørte ind i hinanden.

Günther Steiner talte med store bogstaver over for dem et par gange, men de episoder er parkeret i garagen for teamchefen.

- Man kan altid gøre det bedre, når man ikke kører ind i hinanden, men de forsøgte bare for meget på nogle tidspunkter, siger Steiner.

- Jeg mener ikke, jeg kan sige, at de ikke leverede et godt stykke arbejde i år.

2020-sæsonen indledes i vanlig stil i australske Melbourne. Det sker midt i marts.

/ritzau/