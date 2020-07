Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean nåede videre fra første kvalifikationsrunde i Ungarn.

Skuffende.

Sådan betegner Haas-teamchef Günther Steiner lørdagens kvalifikation til grandprixet i Ungarn.

Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean sluttede henholdsvis som nummer 16 og 18 og nåede dermed ikke videre fra første kvalifikationsrunde.

- Det var selvfølgelig en skuffende kvalifikation for os. Vi forventede mere efter vores præstationer i træningen. Det er sådan, det er i øjeblikket.

- Vi skal bare blive ved med at prøve at få det bedste ud af det, vi har. Der er ikke andet at gøre i en så komprimeret sæson som den her, siger Steiner til Haas' hjemmeside.

Haas' har haltet efter de fleste af konkurrenterne i sæsonens to første grandprixer, og hverken Magnussen eller Grosjean har fået point endnu.

Det amerikanske team havde større forhåbninger forud for søndagens grandprix, idet banen i Ungarn har flere sving og kræver lavere fart på langsiderne, end det har været tilfældet i de to første løb på Red Bull Ring i Østrig.

Ud fra træningerne troede Steiner, at Haas-raceren kunne præstere bedre, fortæller han Ekstra Bladet.

- Nogle af holdene tog et meget stort skridt fra træning til kvalifikation. Hvis du ser på hullerne mellem de forskellige teams, er det temmelig utroligt, siger Steiner til avisen.

Lørdagens kvalifikation blev ikke overraskende domineret af Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. De to udgør også top-2 i den samlede VM-stilling, hvor Bottas fører foran teamkollegaen.

Søndagens grandprix på Hungaroring lidt uden for Budapest begynder klokken 15.10.

/ritzau/