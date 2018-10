Det svækker muligheden for at underholde, at Formel 1 har en regel om forbrug af brændstof, mener Haas-boss.

Austin. Kevin Magnussen endte på niendepladsen i søndagens Formel 1-grandprix i USA, og det var det bedste resultat for Haas på hjemmebane nogensinde.

Men efterfølgende blev Magnussen diskvalificeret for at have brugt for meget brændstof.

Det betød to tabte VM-point, og det ærgrer Haas-boss Günther Steiner, at Formel 1 har den slags regler.

- I sidste ende er det vores ansvar at kontrollere forbruget af brændstof, men jeg er stadig uenig i, at der skal være sådan en regel i Formel 1, siger Günther Steiner til holdets hjemmeside.

Kørerne må maksimalt bruge 105 kilo brændstof under et grandprix, og Magnussen har oplyst, at han blot var 100 gram over grænsen.

- Jeg håber, at det vil ændre sig til næste år, hvor grænsen sættes op til 110 kilo. Men en anden regel ændres også, da frontvingen bliver større, så det bliver måske det samme.

- En dag får vi et godt show, men i øjeblikket er det ikke sådan, mener Günther Steiner.

Strabadserne i USA blev ikke bedre for Haas af, at Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, er blevet straffet tre placeringer forud for næste weekends grandprix i Mexico.

Den straf er tildelt, efter at Grosjean var involveret i en kollision på første omgang i USA med Sauber-køreren Charles Leclerc.

Grosjean skal nu til at være forsigtig, da han er tæt på at blive udelukket i et grandprix.

Det sker, hvis franskmanden når op på 12 strafpoint i en periode på 12 måneder. Lige nu har Grosjean ti strafpoint.

Det første af de point udløber på mandag - dagen efter grandprixet i Mexico - så Grosjean har grund til at køre med ekstra omtanke på søndag.

- Hvis han får tre strafpoint 28. oktober, så ville det være fjollet. Han er nødt til at være meget forsigtig, siger Charlie Whiting, løbsdirektør i Formel 1.

/ritzau/