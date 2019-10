Kevin Magnussen forstod ikke, at han skulle i pit som nummer to. Det var for holdets bedste, siger teamchef.

Taktikken med at sende Romain Grosjean i pit som den første af de to Haas-kørere i grandprixet i Japan undrede søndag Kevin Magnussen.

Men der var en klar plan med rækkefølgen, siger teamchef Günther Steiner ifølge Ekstra Bladet på et pressemøde.

- Planen og beregningen var, at vi kunne få dem begge ud foran Alfa Romeo-bilerne.

- Men ved Kevins pitstop var der et problem på det venstre bagdæk, så han kom lidt for sent ud. Hvis vi havde gjort det omvendt, ville Grosjean med sikkerhed være kommet ud bag de andre. Det var planlagt sådan, men bare ikke et perfekt pitstop, siger han ifølge avisen.

Magnussen startede helt nede i bunden af feltet som nummer 19, men fik en fremragende start, der sendte ham helt op på 13.-pladsen.

Senere strøg han også kortvarigt op som nummer 11, men Magnussen beklagede sig ad flere omgange over dækkene og ønskede at komme i pit til dækskifte.

Alligevel blev Grosjean kaldt ind først, og da begge Haas-køreres stop var overstået, lå franskmanden forrest af de to på 15.-pladsen, mens Magnussen var røget ned som nummer 18.

- Hvad pokker skete der, folkens, spurgte Kevin Magnussen over teamradioen og fik en undskyldning retur.

Efterfølgende luftede Magnussen sin undren i et interview med TV3+.

- Jeg spurgte flere gange og fiskede efter at komme i pit, men alligevel røg jeg ind som nummer to, og det skal jeg lige have hørt om, hvorfor det skete, for det gav ikke så meget mening.

- Jeg tabte jo tre placeringer eller sådan noget, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Efter 17 af sæsonens 21 grandprixer ligger Kevin Magnussen på en samlet 15.-plads, mens teamkollega Romain Grosjean er nummer 17.

/ritzau/