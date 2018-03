Møtrikken på Kevin Magnussens ene hjul var sat skævt på af en mekaniker, og derfor udgik danskeren kort efter.

Melbourne. Det var en menneskelig fejl, der forårsagede, at Kevin Magnussen kort efter et pitstop måtte udgå i søndagens Formel 1-grandprix i Melbourne.

Den danske Haas-kører, der lå på en fjerdeplads, fik ikke sat et hjul godt nok fast af en mekaniker, og derfor kunne han efter 23 omgange ikke fortsætte med at køre.

Det forklarer Haas-chef Günther Steiner, som ikke havde meget at sige lige efter søndagens ræs.

Nu forklarer han i lidt flere detaljer om episoden, der sendte Magnussen ud af løbet.

- Det var bare et dårligt pitstop. Møtrikken var sat på, men den var sat skævt på.

- Det strammer ikke hjulet ordentligt, men for mekanikeren føles det som om, at hjulet er fastspændt, siger Steiner til formula1.com.

Kort efter Magnussens fejlslagne pitstop gentog samme møtrik-fadæse sig for holdkammeraten Romain Grosjean.

- Nogle gange går disse pitstop så hurtigt, så man ikke har tid til at tjekke det, og de tjekkede det ikke. Hjulet var ikke ordentligt på. Disse ting sker. Hvad kan man gøre?

- Det er utroligt at have det samme problem i to pitstop - en på forhjulet og en på baghjulet. Selv om det ikke er til at tro, så er det virkelighed. Det skete, lyder det fra Steiner.

Haas-chefen forklarer, at det var de samme mekanikere, som satte hjulene på sidste år, og her fejlede de ikke en eneste gang.

Steiner erkendte dog også, at de ikke har trænet nok på alle detaljer under et pitstop, og det kan være en årsag til fejlene.

Det kommer til at ændre sig inden det næste Formel 1-grandprix i Bahrain om mindre end to uger.

- Vi er nødt til at arbejde hårdere på det og få mere træning. Når vi ankommer til Bahrain, så begynder vi så hurtigt som muligt at træne på det, så gutterne kan få noget selvtillid.

- Vi ved, at vi har et godt år foran os, og vi skal analysere, hvad der skete, så vi kan sikre, at det ikke sker igen, siger Steiner til autosport.com.

Sæsonens andet Formel 1-grandprix køres i Bahrain 8. april.

