Kokain, MDMA og flere trafikforseelser.

Skandalerne blev ved med at vælte ned over den norske skistjerne Petter Northug, og nu fortæller han om det telefonopkald, han skulle lave til sin far 14. august, hvor skandalerne kom frem i lyset.

»Det gjorde ondt at ringe til min far. Jeg undskyldte straks, hvad jeg havde gjort. Så vi blev enige om, at jeg skulle komme hjem – og det var godt at vide, at jeg var velkommen,« fortæller Northug og fortsætter:

»Mens stormen var værst, var jeg hjemme på gården et stykke tid. Jeg finder sikkerhed i familien,« fortæller Petter Northug til det norske Se og Hør.

Petter Northug har erkendt, at han kæmper med et stofmisbrug. Foto: OLE MARTIN WOLD Vis mere Petter Northug har erkendt, at han kæmper med et stofmisbrug. Foto: OLE MARTIN WOLD

Faren, John Northug, har også sat ord på det telefonopkald, han fik en fredag i august:

»Det var et hårdt telefonopkald at få. Jeg lyttede til, hvad Petter sagde. Og så sagde jeg til ham 'Kom hjem nu, min dreng. Du er stadig velkommen',« fortæller John Northug og uddyber:

»Jeg var aldrig i tvivl. Du ved, når det kommer til dine børn, så giver du aldrig op.«

Petter Northug har erkendt, at han kæmper med et stofmisbrug, og han blev i december idømt en fængselsstraf på syv måneder.

Han kan dog slippe for størstedelen af sin fængselsstraf, da han kan søge om at afsone resten af sin straf i hjemmet med fodlænke. Noget, han kan ansøge om efter blot 70 dage i fængslet.

I 2014 blev Petter Northug også dømt. Dengang var det for spritkørsel.

Northug, der med blandt andet to OL-guldmedaljer og intet mindre end 13 gange VM-guld var en af Norges største sportsstjerner, har indrømmet alt under sagen.