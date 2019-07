Respekten for de kommende etaper gjorde, at ingen ville investere for meget på Col du Galibier.

Med udsigt til to barske bjergetaper i de kommende dage var ingen af favoritterne interesseret i at blotte sig på torsdagens alpepremiere i Tour de France.

Sådan lyder analysen fra Bora-sportsdirektør Enrico Poitschke, efter at det lykkedes Julian Alaphilippe at fastholde det meste af sit forspring på torsdagens etape, som blandt andet gik over Col du Galibier.

- Alt er meget tæt, og ingen kan for alvor gøre en forskel i øjeblikket, eller også ønsker de ikke at gøre det.

- Alle venter på de næste etaper med bjergafslutninger, som bliver afgørende og meget hårde. Jeg tror, at alle ved, hvor hårdt det bliver i det næste dage, så ingen ville investere for meget, siger Enrico Poitschke.

Boras egen klassementsrytter, Emanuel Buchmann, fortsætter med at imponere og indtager stadig sjettepladsen i det samlede regnskab.

- Han har det godt, og alt går, som vi har planlagt. Vi er ikke rigtigt overraskede. Vi ved, at han er i superform og kender hans tal. Det er, som vi havde håbet.

- Målet er stadig det samme, vi vil gerne slutte i top-10. De næste to dage ser vi, hvordan det udvikler sig. Især den sidste stigning på 33 kilometer på lørdag kommer til at gøre forskellen, siger Poitschke.

Nairo Quintana vandt torsdagens etape efter et langt soloridt.

/ritzau/