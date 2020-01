Lørdag aften vandt håndboldherrerne B.T. Guld-prisen ved Sport 2019-showet i Herning.

Kåringen kommer efter en gigantpræstation fra Danmarks maskuline håndboldhær, der fejede al konkurrence af vejen ved VM i januar 2019 og triumferede ganske overlegent.

Én af dem, der var blandt de ti indstillede til prisen, var den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang, som kun havde rosende ord tilovers for Nikolaj Jacobsens tropper:

»Håndboldherrerne har jo bare gjort det godt endnu en gang, må man sige.«

Danmark slog Norge i VM-finalen med hele ni mål (31-22), mens Frankrig blev besejret i semifinalen med otte mål (38-30). De franske håndboldherrer har ellers været suveræne de sidste mange år, men selv de kunne intet stille op mod den danske bulldozer.

Også den nidobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen er imponeret over håndboldherrernes triumf ved verdensmesterskaberne.

»Man er måske lidt forvent efterhånden, men det er stadig en helt fantastisk præstation af dem,« lyder det fra ham.

Håndboldherrerne har tidligere vundet både OL- (2016) og EM-titler (2008, 2012), men det var første gang nogensinde, at mændene vandt guld ved en VM-slutrunde efter to sølvmedaljer i 2011 og 2013.

Det danske herrelandshold, der vandt guld i VM i håndbold, hyldes på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019.

»Man må bare sige, det kun er gået opad for dem, og nu kommer der snart et EM. Én af mine største oplevelser var at se dem vinde OL-guld i Rio i 2016, så jeg håber, de kan gøre det igen,« fortæller den tidligere topsvømmer Lotte Friis.

B.T. Guld er idrætsudøvernes egen pris. 40 idrætsudøvere har stemt, og samlet løb håndboldherrerne med flest stemmer fra idrætsudøverne.

Det sker på baggrund af en slutrunde, hvor landsholdet vandt samtlige af sine kampe, og den snævreste sejr var en tremålssejr mod Ungarn. Med andre ord blev det aldrig rigtig, rigtig tæt.

I år var håndboldherrerne indstillet til B.T. Guld sammen med ni andre. Der var traditionen tro dog kun tre nominerede: cykelrytteren Mads Pedersen, sejleren Anne-Marie Rindom og altså mændenes håndboldslandshold.

Mikkel Hansen blev kåret til turneringens bedste ved VM 2019, mens målvogter Niklas Landin og playmaker Rasmus Lauge kom på slutrundens hold.

Sidstnævnte vandt ganske snævert med to sølle point ned til den danske verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen.

Det er anden gang, at herrernes håndboldlandshold vinder B.T. Guld.

Første gang var i 2016, hvor holdet var nomineret for at have vundet guld ved OL i Rio.

