I Storbritannien bliver det forbudt at veje gymnaster under ti år. Vejning af dem over ti år kræver samtykke.

Det Britiske Gymnastikforbund, British Gymnastics, har indført nye regler, som gør det forbudt at veje de yngste gymnaster. Det skriver AFP.

Reglerne er del af en ny politik, som forbundet har lavet efter den såkaldte Whyte-rapport fra 2022.

Her stod advokaten Anne Whyte i spidsen for at undersøge de seneste års forhold i gymnastikforbundet. Konklusionen lød, at der var tale om en "systemisk" form for fysiske og psykiske overgreb.

British Gymnastics sagde bagefter, at det ville sætte hårdt ind for at blive fri for den "skadelige praksis".

Ifølge de nye regler må ingen gymnaster på ti år eller derunder blive vejet.

Gymnaster over ti år må kun blive vejet, hvis de giver samtykke til det.

Er gymnasten under 18 år, kræver vejningen også samtykke fra en af forældrene.

Hvis en gymnast skal vejes, gælder der også en række regler.

Vejningen skal udføres af en professionel, eksempelvis en læge, og det skal ske med et "videnskabeligt rationale".

Herunder hører kortlægning af atletens vækst, eller at træneren vil skræddersy styrke- og konditionsøvelser til den pågældende gymnast.

British Gymnastics siger ifølge AFP, at de nye regler er blevet lavet "for at forhindre uhensigtsmæssig praksis og potentielle bekymringer omkring vejning".

Det gælder eksempelvis risikoen for, at de udvikler lidelser som spiseforstyrrelser, angst og depression, lyder det.

- Upassende eller overdreven vejning af gymnaster er et eksempel på dårlig praksis, som kan være på kanten til overgreb, siger forbundet.

Whyte-rapporten afdækkede perioden fra 2008 til 2020 og fik mere end 400 indberetninger fra gymnaster.

Mere end halvdelen handlede om psykiske overgreb, mens ni procent omhandlede seksuelle overgreb.

/ritzau/