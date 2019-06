Jonathan Groth er klar til OL og kan senere onsdag tage karrierens største turneringssejr ved European Games.

- Karrierens største kamp.

Sådan betegner Jonathan Groth den bordtenniskamp, som han skal ud i onsdag klokken 18 dansk tid.

Det er finalen mod Europas bedste, tyske Timo Boll, ved European Games.

Men uanset hvordan det går, er Groth sikker på mindst en sølvmedalje samt en OL-billet til Tokyo næste år som sidegevinst.

Det stod klart, efter danskeren i semifinalen havde slået Kou Lei fra Ukraine.

- Det er helt vildt. Jeg havde slet ikke turde drømme om en af de tre OL-pladser. Jeg gik efter det, men jeg troede ikke, at min form var til det. Så det er er svært at begribe, siger Jonathan Groth.

Efter et par dramaer undervejs i turneringen, hvor han har overlevet matchbolde på vej til sejre i syv sæt, var semifinalen noget nemmere. Groth vandt 13-11, 11-5, 11-5, 11-9.

- Første sæt var nøglen. Det var helt lige. Han havde to sætbolde, og at jeg afværgede dem blev afgørende for kampen. Fra 11-11 spillede jeg fejlfrit, synes jeg, lyder det fra Groth.

Nu gælder det så Timo Boll, verdens nummer seks, der i sin semifinale vandt med 4-1 i sæt over kroaten Tomislav Pucar.

- Jeg skal spille ligeså godt, som jeg har gjort i de seneste tre kampe. Falder jeg en eller to procent, så taber jeg. Boll rundbarberede lige kroaten, der er i sit livs form. Han er en fantastisk spiller. Jeg skal være på 100 procent.

- Jeg har slået Boll i holdkampe, men det var bedst af fem sæt, som gavner kampens underdog. Men nu har jeg bevist, at jeg kan slå Dimitrij Ovtcharov (4-0 i ottendedelsfinalen, red.), det giver en masse selvtillid, siger Groth.

Han følte sig meget træt efter kvartfinalen, hvor han flere gange var tæt på at få krampe, men han bed det i sig på banen onsdag.

- Jeg var helt smadret i aftes og i morges, men det handler om at få kroppen varm, og man mærker ikke smerten, når man har viljen.

- Nu skal jeg lige have noget at spise og prøve at lukke øjnene, men det bliver nok ikke en lur, når jeg har så meget adrenalin i kroppen, siger Groth.

/ritzau/