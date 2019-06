Bordtennisspilleren Jonathan Groth er klar til kvartfinale i European Games efter sejr mod Dimitrij Ovtcharov.

Den danske bordtennisspiller Jonathan Groth leverede en flot overraskelse, da han mandag spillede ottendedelsfinale ved European Games i Minsk.

For første gang i karrieren besejrede han tyskeren Dimitrij Ovtcharov, der er forsvarende mester og nummer 12 i verden. Det skete endda overbevisende med cifrene 11-7, 11-7, 11-9, 11-9.

Dermed kom danskeren et stort skridt nærmere en medalje i turneringen, som også er lig med en direkte OL-billet til Tokyo næste år.

Lodtrækningen har endda formet sig meget fordelagtigt for Groth, der nu er den bedst seedede spiller i sin turneringshalvdel. Selv er Groth nummer 33 i verden, og han står til lavere rangeret modstand i kvartfinalen samt i en eventuel semifinale.

Groth åbnede stærkt. Han spillede utroligt hurtigt med en meget lille fejlfrekvens og tvang i stedet tyskeren til begå fejlene. 3-3 blev således til dansk føring på 9-3 med seks vundne bolde i træk.

Herefter reducerede Ovtcharov til 7-9, og Groth tog en timeout. Den gjorde godt, for Groth vandt de to næste bolde og tog sættet 11-7.

Danskeren tog momentum med til andet sæt, hvor han kom foran 5-1. Så sneg der sig flere danske fejl ind, og Ovtcharov udlignede til 6-6.

Men Groth fandt tilbage til sit bedste spil og fremtvang igen tyske fejl. Han spillede sig til fire sætbolde ved 10-6 og udnyttede den anden til 11-7.

I tredje sæt fik Ovtcharov endelig en god start. Han bragte sig på 5-1, men Groth slog sig tilbage til 5-5. Så tog Ovtcharov teten og gik fra 6-6 til 9-6, men efter kampens hidtil bedste duel udlignede Groth til 9-9.

Danskeren brugte overtaget til at vinde de to næste bolde også til sætsejr 11-9, og så trak det for alvor op til en dansk overraskelse.

I fjerde sæt førte Ovtcharov med 6-4, men Groth vendte det til føring 8-6. Ovtcharov kom på 9-9, men det var bare Groths aften. Danskeren vandt de to næste bolde og kastede sig på gulvet i ren jubel, da sejren var hans.

Han spiller kvartfinale tirsdag.

/ritzau/