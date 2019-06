Jonathan Groth var på randen af exit ved European Games, men spillede sig videre til ottendedelsfinalen.

Danmarks bedste bordtennisspiller, Jonathan Groth, er videre til ottendedelsfinalen ved European Games efter noget af et drama, hvor han måtte ty til syv sæt for at vinde.

Groth, der sad over i de to første runder, var nede med tre matchbolde i sjette sæt, men holdt sig alligevel inde i kampen og sejrede over briten Sam Walker, der er nummer 86 i verden.

Danskeren, der er nummer 33, sejrede med cifrene 11-4, 4-11, 7-11, 11-5, 8-11, 14-12, 11-7.

Dermed lever hans ambition om at snuppe en medalje, der vil være lig med en OL-billet til Tokyo næste år.

Groth var fokuseret fra første bold og bragte sig hurtigt foran med 4-0 og siden 8-1. En stærk baghånd sikrede sættet med 11-4.

I andet sæt var stillingen 4-4, da Groth fik en mindre nedsmeltning. Han tabte syv point på stribe og dermed sættet 4-11.

De danske fejl hobede sig op, og briten fik blod på tanden. 5-5 var stillingen i tredje sæt, da Walker igen tog en vigtig serie og kom foran 9-5. Groth reducerede til 7-9, men tabte 7-11.

I fjerde sæt fulgtes spillerne ad til 4-4, men så fik Groth blandt andet gang i forhånden, og kort efter førte han sættet 9-4. Han kørte det hjem med 11-5 og udlignede til 2-2 i sæt.

Groth lavede dog stadig for mange fejl. Han servede i nettet og kom bagud 3-6 i femte sæt og fulgte op med endnu en uprovokeret fejl til 3-7.

Danskeren var ved at komme tilbage ved 7-8, men briten holdt hovedet koldt og vandt 11-8.

I sjette sæt trak det op til britisk sejr. Walker spillede sig til to matchbolde ved 10-8 og endnu én ved 12-11, men Groth afværgede dem alle og vandt i stedet sættet med 14-12, og så måtte kampen ud i et afgørende sæt.

Her var Groth bagud med 5-6, men efter kampens måske mest velspillede bold kom han selv foran 8-6.

Danskeren fastholdt momentum og knyttede næven og jublede højt, da sejren var sikret med 11-7 i afgørende sæt.

I ottendedelsfinalen venter endnu sværere modstand i skikkelse af tyskeren Dimitrij Ovtcharov, der er forsvarende mester og nummer 12 i verden.

/ritzau/