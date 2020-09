Kevin Magnussen var igen langsommere end teamkollega Romain Grosjean i tredje træning på Mugello-banen.

Der var lidt opmuntring at hente for Formel 1-holdet Haas i tredje træning forud for Toscanas Grand Prix.

Specielt Romain Grosjean imponerede, da han for anden gang på tre træninger kørte hurtigere end teamkollega Kevin Magnussen i træningen.

Grosjean sluttede som nummer 10 ud af de 20 kørere, mens danskeren blev placeret lidt længere tilbage som nummer 15.

Magnussen havde i lang tid dårligste tid blandt de kørere, der havde fuldført en omgang. Men mod slutningen klemte danskeren sig ind i top-10, før han blev skubbet ud igen.

Mercedes-køreren Valtteri Bottas var hurtigste mand, mens Red Bulls Max Verstappen og Mercedes' Lewis Hamilton fulgte efter.

Kvalifikationen køres lørdag klokken 15, mens grandprixet afvikles søndag klokken 15.10.

Mugello-banen er valgt til at huse søndagens Formel 1-grandprix som en hyldest til Ferrari.

Det er nemlig bilkonstruktørens Formel 1-grandprix nummer 1000, og det afholdes på holdets hjemmebane. Her er der aldrig tidligere kørt et Formel 1-grandprix.

VM-serien føres af Hamilton, der har 164 point i den samlede stilling. Bottas og Verstappen følger efter med henholdsvis 117 og 110 point.

Magnussen har ét point som nummer 17 - Haas' eneste point i sæsonen.

/ritzau/