Romain Grosjean satte syvendehurtigste tid i anden træning, inden han stødte sammen med Valtteri Bottas.

Kevin Magnussen stod i skyggen af Haas-teamkammerat Romain Grosjean, da fredagens anden træning løb af stablen i Abu Dhabi forud for sæsonens sidste Formel 1-grandprix.

Grosjean satte syvendebedste tid og blev dermed "best of the rest" efter kørerne fra de tre suveræne hold, Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Samtidig sluttede Magnussen på en noget mere ydmyg 14.-plads.

Grosjean gjorde sig dog også uheldigt bemærket, da han havde et sammenstød med træningens hurtigste kører, finnen Valtteri Bottas fra Mercedes.

De to bragede sammen i et sving, hvor Bottas kom fra en blind vinkel, og Grosjean formentlig ikke kunne nå at se ham.

Det blev Grosjeans sidste gøren og laden til træningen. Derimod nåede Bottas tilbage på banen til de sidste minutter.

Bottas satte tiden 1 minut og 36,256 sekunder og var 0,310 sekunder hurtigere end Mercedes-holdkammeraten Lewis Hamilton, der for længst har sikret sig sæsonens VM-titel.

På syvendepladsen var Grosjean 1,345 sekunder langsommere end Bottas, mens Magnussen var 1,824 sekunder fra finnen.

Lørdag foregår den sidste træning, hvorefter der senere lørdag er kvalifikation til søndagens grandprix.

/ritzau/