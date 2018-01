Freestyleskiløberen Laila Friis-Salling fra Grønland bliver en del af den danske delegation ved vinter-OL.

København. Det danske hold til vinter-OL i Pyeongchang får endnu et navn på startlisten.

Den grønlandske freestyleskiløber Laila Friis-Salling skriver på Facebook ifølge nyhedsbureauet KNR, at hun skal til OL.

Og Morten Rodtwitt, der er Chef de Mission for Danmarks Olympiske Komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF), bekræfter over for KNR, at Laila Friis-Salling skal med den danske delegation til OL.

- Jeg har meddelt FIS (Det Internationale Skisportsforbund), at Danmark selvfølgelig vil gøre brug af pladsen, og jeg har indstillet til DIF, at Laila Friis-Salling bliver udtaget officielt på mandag, siger Morten Rodtwitt.

Laila Friis-Salling stiller op i disciplinen halfpipe, hvor der er 24 deltagere.

De bedste nationer kan have op til fire atleter med i konkurrencen, men gør de ikke brug af dem, går de videre til andre nationer. Det er en af disse pladser, som den grønlandske skikvinde har fået.

Dermed kommer antallet af danske deltagere op på 16. Også den grønlandske langrendsløber Martin Møller er en del af det danske OL-hold.

/ritzau/