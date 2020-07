De er tvillinger. De er gravide - på samme tid.

'Det er utroligt, hvor identiske vores graviditeter har været, lige fra lyster til symptomer,' lyder det fra den ene af dem, Brie Bella.

Hun og søsteren Nikki Bella venter begge hver deres barn, og det har de valgt at stille til skue for hele verden i... ja, decideret afklædt udgave.

Det gør de i to ens opslag på Instagram. Se bare her:

This pregnancy has been a special one. To experience this with my sister during a time of uncertainty and turmoil has been a blessing. As Twins I kept wondering if our bodies were going to change the same or if we'd be different. It's crazy how identical our pregnancies have become...from cravings to symptoms. We are coming to the end of our pregnancy and this will be one I'll remember forever. Can't wait to meet her little boy and I can't wait to see what I'll be having. This pregnancy started as a surprise and I'm happy to end it as one.

Brie og Nikki Bella har i forvejen fulgt de samme fodspor gennem deres liv, hvor de i mange år har været kendte wrestlere i USA. De stoppede desuden begge deres karriere sidste år. Og de er begge på vej i wrestlingens Hall of Fame. Nu venter altså så en familieforøgelse for begge.

'At få lov til at gå igennem det her med min tvillingesøster? Jeg vil sige, at jeg er en heldig kvinde, for min timing i forhold til at blive mor var guddommelig,' skriver Nikki Bella.

Som søsteren Brie Bella supplerer: 'Jeg kan ikke vente på at møde hendes lille dreng, og jeg kan ikke vente med at se, hvad vi får.'

Den eneste, der ikke er helt identisk er tidspunktet for fødslerne. Her skal Nikki Bella føde om fire uger, mens Brie Bella efter planen først skal nedkomme sidst i september - hun har i øvrigt i forvejen en treårig datter. Her er et par billeder mere af de gravide tvillinger:

Ok last one....now that @thenikkibella and I flooded your feeds with naked pics of us lol. Thank you @franciscolecameron for capturing twin pregnancy in such a beautiful way.