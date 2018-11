Den 27-årige orienteringsløber Ida Bobach, der vandt VM-guld i 2015, stopper karrieren, da hun er gravid.

Den tidligere verdensmester i orienteringsløb Ida Bobach indstiller landsholdskarrieren.

Det oplyser Dansk Orienterings-Forbund i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at den 27-årige Ida Bobach er gravid og venter sit første barn til maj.

EM i Schweiz i foråret blev dermed enden på en elitekarriere, hvor især VM-guldmedaljen på langdistance fra VM i Skotland 2015 står som et højdepunkt.

Ved samme VM var hun med til at vinde guld i stafet.

- Tiden på landsholdet har været helt fantastisk og har givet mig en masse spændende og udfordrende oplevelser, som jeg tager med videre i resten af mit liv.

- Jeg er utrolig glad for og stolt over de præstationer, som jeg har leveret. De to VM-guldmedaljer fra Skotland står selvfølgelig som nogle af de mest mindeværdige øjeblikke, hvor en stor drøm gik i oplevelse.

- Det er sørgmodigt at forlade landsholdet, men jeg ser frem til en ny tilværelse, hvor andre prioriteringer kommer i fokus, siger Ida Bobach i pressemeddelelsen.

/ritzau/