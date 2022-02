Den populære australske basketballstjerne Alexandra Bunton løfter nu sløret for, at hun i en længere periode har levet i et sandt mareridt uden for basketbanen.

I et stort interview med The Daily Telegraph fortæller den 1,96 meter høje VM-sølvvinder, at faren til hendes barn et års tid udøvede fysisk vold og psykisk terror mod hende.

De to mødtes i 2019, og det udviklede sig til en stormende forelskelse – og inden længe var Alexandra Bunton blevet gravid. Og udadtil virkede alt perfekt – kæresten var yderst charmerende, når parret var sammen med andre mennesker.

Men bag den lukkede dør i hjemmet var det en helt anden historie, fortæller Bunton. Hun kunne vågne op om natten og opdage, at kæresten var i gang med at tjekke beskederne på hendes telefon. Han blev desuden ved med at opfordre hende til at droppe den sport, hun elskede – og han gentog konstant, at hun 'ikke havde brug for' hendes familie.

»Han overbeviste mig om, at folk ville være ligeglade, hvis jeg bare stoppede med at spille.«

Og misbruget udviklede sig også til decideret vold, når Buntons kæreste gav temperamentet frit løb.

»Det kom til et punkt, hvor jeg – mens jeg var gravid – fik kastet ting efter mig. Ting blev knust mod væggen lige ved siden af mit hoved.«

Og den 8. august 2019 gik det helt galt. Beskederne blev ved med at tikke ind på kærestens telefon, og Alexandra Bunton tog telefonen og spurgte ind til, hvad det gik ud på.

»Han tog telefonen, skubbede mig ned på gulvet og begyndte at kvæle mig til et punkt, hvor jeg næsten mistede bevidstheden.«

»Jeg sagde, at jeg ikke kunne trække vejret. Jeg græd. Han spurgte, hvorfor jeg græd og lod som om, at intet var sket.«

»Jeg skyndte mig ud på badeværelset og kunne se, at min hals var rød. Jeg tog billeder af det. Jeg vidste inde i mig selv, at jeg var klar til at forlade ham, fordi jeg tog de billeder. Jeg samlede beviser.«

Sammen med sine forældre gik Alexandra Bunton til politiet – og en længere retssag blev indledt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandra Caitlin Bunton (@alexandra_bunton_)

I april 2021 blev ekskæresten endelig dømt for vold.

I 2020 fødte Alexandra Bunton parrets datter – og det blev hendes redning, fortæller hun.

»Jeg havde ikke tid til at dvæle ved det, der var sket. Nogle dage var hårdere end andre, men så kunne jeg bare kigge på hende og tænke 'det er bare dig og mig, og vi kommer til at klare os.«

»Jeg fandt styrken til at være enlig mor og være stolt af mig selv.«