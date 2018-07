Kamilla Rytter Juhl har indstillet karrieren, oplyser Badminton Danmark. Men hun afviser ikke et comeback.

København. Den danske badmintonstjerne Kamilla Rytter Juhl, som er gravid, holder døren på klem i forhold til et comeback, når hun har født til januar.

Privat danner hun par med kollegaen Christinna Pedersen, som også var hendes doublemakker.

Onsdag meddelte Badminton Danmark ellers via en pressemeddelelse, hvor der også er citater fra Kamilla Rytter Juhl, at karrieren er indstillet.

Men det er altså ikke helt sikkert, siger Kamilla Rytter Juhl til Ritzau.

- Jeg lukker ikke døren 100 procent, fordi jeg er gravid. Jeg har set eksempler på atleter, der er kommet tilbage. Jeg siger ikke, at det er det, som jeg gør, men det tager vi, som det kommer.

- Når vi bliver forældre til januar, må vi revurdere situationen i forhold til, hvordan vi og jeg har det, siger hun.

Hun kalder dog et comeback for det mindst sandsynlige scenarie lige nu. Hvis hun skulle gøre comeback, ved Kamilla Rytter Juhl ikke, om det bliver på topplan eller måske bare på klubniveau.

- Efter januar ser vi, hvad fremtiden bringer, siger hun.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen blev kærester i 2009, men holdt det i mange år hemmeligt. Først sidste år sprang de ud som par.

- Vi har i lang vidst, at vi ville have børn. Det seneste lille års tid har vi arbejdet mere seriøst på det, siger Kamilla Rytter Juhl.

Hun har den seneste tid skruet mere ned for aktivitetsniveauet og trænet mindre, og det har ifølge Kamilla Rytter Juhl hjulpet hende i forhold til at blive gravid.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har opnået en masse succes sammen på alverdens badmintonbaner.

Så sendt som i år vandt parret All England. I 2016 blev det til OL-sølv, og det er også blevet til VM-sølv i 2015 samt VM-bronze i 2013 og 2017.

I 2009 vandt Kamilla Rytter Juhl desuden VM-guld i mixeddouble med Thomas Laybourn.

- Jeg føler ikke, at jeg mangler noget i min karriere. Selvfølgelig er der nogle guldmedaljer, man kunne drømme om at vinde.

- Men det vigtigste for mig er, at vi fik sat et aftryk i vores damedouble. Især de seneste to år, hvor vi fik vist, at danskere kan godt vinde noget i damedouble.

- OL-medaljen kickstartede det hele, og at vi vandt All England, var en drøm, der gik i opfyldelse. At vi kunne vinde en af de største turneringer i verden, var ret surrealistisk netop i denne periode i vores liv, siger Kamilla Rytter Juhl.

Christinna Pedersen fortsætter sin badmintonkarriere. Nu er fokus for hende på mixeddouble, hvor hun er en del af OL 2020-satsningen med Mathias Christiansen.

/ritzau/