Den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen kaster sig ud i et nyt og storstillet projekt.

Gravesen har sammen med sin ven Kenneth Eskildsen planer om at bygge en kæmpe hal i Vejle, der skal huse 13 indendørs padelbaner samt fire udendørs.

Det fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

Padelsporten har de seneste år vokset massivt i Danmark, og Gravesen er seæv blevet bidt af sportsgrenen, som han nu har givet ham store ambitioner.

Gravesen i aktion i sit job som ekspert hos Discovery. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Gravesen i aktion i sit job som ekspert hos Discovery. Foto: Liselotte Sabroe

Han vil ikke sætte tal på, hvor stor investeringen bliver, men planen er, at byggeriet skal påbegyndes i juni.

Udendørsbanerne vil stå klar allerede i år, mens hallen kan være færdig om et år.

Og selvom man gerne ser, at hallen kan blive en nationalarena for padel, så vil man i lige så høj grad byde bredden velkommen.

»Med de faciliteter, vi får, vil vi gå efter de store turneringer, og hvis vi kan, vil vi gerne være nationalarena. Der er der ingen tvivl om, men det kræver, at vi kan levere og arbejder på at blive dygtige nok, så vi kan byde ind på landskampe,« siger Gravesen til avisen og fortsætter:

»Vi sigter efter stjernerne, men for os er det mere vigtigt, at vi får et fedt sted for alle i dagligdagen. Vi vil gerne have de største stjerner til at spille her og have afdelinger af World Padel Tour og et VM, men vi vil lige så gerne afvikle et bymesterskab og se Grønlandsvej slå Sjællandsgade,« lyder det.

Ifølge planen bliver hallen på 5550 kvadratmeter.