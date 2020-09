John Daly sad og drak en sodavand, da lægen gav ham besked på at sætte den væk.

»Han sagde: 'Lad være med at drikke noget. Vi skal have dig ind igen og have kræften fjernet',« fortæller golfstjernen.

Over for Golf Channel sætter han ord på, hvordan et nyligt lægebesøg ændrede alt. Egentlig skulle han undersøges for nyresten og rygproblemer - i stedet opdagede lægen, at den 54-årige amerikaner havde kræft i blæren.

Den efterfølgende operation gik godt, og kræften er væk. Indtil videre. Men John Daly er indstillet på, at han skal igennem samme procedure igen.

De farverige bukser er et af John Dalys kendemærker. Foto: Steve DYKES

»Lægen sagde, at der er 85 procents chance for, at kræften kommer tilbage. Så jeg skal tilbage om tre måneder, hvor de så sandsynligvis må fjerne det igen. Og så sker det samme måske igen efter yderligere tre måneder. Man ved det ikke, men heldigvis for mig, blev det opdaget tidligt. Men det ser ikke ud til bare sådan at gå væk,« siger John Daly.

Han i løbet af sin karriere vundet to major-turneringer, men ud over en voldsom længde på sine slag har han også være kendt for udsvævende livsstil. Især har der været rigtigt meget alkohol gennem årene - og i mange år er han set med en cigaret i mundvigen, når han går de 18 huller.

Nu fortæller John Daly, at han forsøger at holde op med at ryge. Han vil samtidig skære ned på forbruget af sodavand. Ellers vil han ikke skrue så voldsomt ned. Han har

»Jeg er ikke bange for at dø. Det ville være rart at kunne have spillet de sidste syv, otte, 13 år af min karriere med et lidt bedre heldbred, men hey... jeg fungerer stadig, jeg lever stadig livet. Jeg gør stadig det, jeg skal. Jeg accepterer udfordringen,« siger John Daly, der også har accepteret den høje sandsynlighed for, at kræften vender tilbage på et tidspunkt:

»Hvis kræften ikke forsvinder, vil jeg leve livet og have det sjovt imens.«