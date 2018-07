Søren Kragh Andersen blev nummer fem på lørdagens 31 kilometer lange enkeltstart i Tour de France.

Det var de helt store navne, der lørdag kæmpede om sejren på den 31 kilometer lange enkeltstart på 20. etape af Tour de France.

Den forsvarende verdensmester i disciplinen, hollandske Tom Dumoulin (Sunweb), vandt med Chris Froome (Sky) og Geraint Thomas (Sky) lige i hælene.

Men man skulle ikke ret meget længere ned af resultatlisten for at finde Søren Kragh Andersen. Den danske Sunweb-rytter kørte nemlig en flot enkeltstart, der endte med at række til en femteplads.

Da danskeren tidligere lørdag kørte i mål, var det i en foreløbig bedste tid. Den blev kort efter slået af Michal Kwiatkowski, der endte med at blive nummer fire på etapen.

Søren Kragh Andersen var ikke overraskende glad for sin præstation, da han kort tid efter, han havde sat sin tid, blev interviewet af TV2 Sport.

»Jeg havde virkelig gode ben. Jeg synes, at mine watt var virkelig høje. De andre siger, at tiden er god, så jeg er faktisk godt tilfreds,« sagde Sunweb-rytteren efter sin tur på cyklen.

Den danske rytter blev i midten af juni nummer to på enkeltstarten i etapeløbet Schweiz Rundt og var derfor opsat på at levere en god præstation lørdag.

Han afviste tidligere på dagen at deltage i et interview, før han skulle ud på etapen, så han i stedet kunne forberede sig.

»Jeg kørte helt klart efter at bevise over for mig selv, at mit niveau er blevet højere siden sidste år på enkeltstarten.«

»Det var sindssygt hårdt, men jeg kunne se, at jeg kørte stærkt, og det gav selvfølgelig moral. Så fik jeg god vejledning fra min sportsdirektør og fulgte min plan,« sagde Søren Kragh Andersen til TV2 Sport.

Geraint Thomas tabte kun 14 sekunder til Tom Dumoulin på lørdagens enkeltstart og beholder dermed sin samlede føring i løbet før den sidste etape til Paris søndag.

/ritzau/