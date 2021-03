Viktor Axelsen og Anders Antonsen pressede hinanden til det yderste i All England-semifinalen.

Det er fortsat Viktor Axelsen, der er dansk badmintonhertug af All England, men den regerende mester måtte i lørdagens semifinale kæmpe hårdt for at holde landsmanden Anders Antonsen bag sig.

Axelsen sled sig videre til finalen med cifrene 16-21, 21-7 og 21-17 i et drama, hvor især tredje sæt leverede stor underholdning. Ikke blot for tv-seerne, men også for spillerne på banen.

- Det var en ret sindssyg kamp. Vinden havde virkelig indvirkning på kampen. I første sæt prøvede jeg at komme brusende ud, mens Anders nok ikke brugte alt for mange kræfter i andet sæt.

- Tredje sæt gik frem og tilbage, og jeg har svært ved at beskrive det lige nu. Det betyder rigtig meget for mig at være i finalen igen.

- Det er en drøm, som går i opfyldelse, og jeg er rigtig glad, siger Viktor Axelsen.

Hos Antonsen er humøret selvsagt knap så højt. Det lykkedes ham ikke at gentage nummeret fra sæsonfinalen i januar, hvor han "solgte" andet sæt og i stedet havde succes med at lægge alle sine kræfter i tredje.

Han havde lørdag ellers en solid føring på 11-6 i afgørende sæt, men måtte efter sidebyttet midtvejs se Axelsen overtage initiativet.

- Det var tæt i tredje sæt, og jeg havde en god føring. Men han (Axelsen, red.) sluttede på den gode side, og der gjorde han det virkelig godt. Så cadeau til ham, siger Anders Antonsen.

I søndagens finale står Viktor Axelsen over for Zii Jia Lee fra Malaysia.

/ritzau/