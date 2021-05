To danskere er med, når Giro d'Italia begynder lørdag. Begge som hjælpere for deres kaptajner.

Syv danske sejre er det hidtil blevet til på cykelsportens øverste hylde, World Touren, i 2021.

Lørdag begynder årets første grand tour i Italien, hvor der venter tre uger med cykelløb i Giro d'Italia.

Men for de to danske Giro d'Italia-deltagere er der andre opgaver på programmet end at jagte egne triumfer og en fortsættelse af årets danske sejrstogt.

Det fortæller Christopher Juul-Jensen og Mikkel Frølich Honoré, der kører Giro for henholdsvis Team BikeExchange og Quick-Step.

Men ingen af dem udelukker dog, at muligheden for en etapesejr kan opstå.

- Holdet har ikke andre mål end at beskytte og køre for Simon Yates, så jeg tænker ikke på at opsøge min egen chance, siger Christopher Juul-Jensen.

- Men der er altid etaper, hvor man havner i udbrud, så det kan aldrig helt udelukkes.

Mikkel Frølich Honoré kører sit tredje Giro d'Italia i træk og var sidste år tæt på en etapesejr.

I år har han vundet en etape i Baskerlandet Rundt, men selv om han er rykket op i hierarkiet på Quick-Step, er hans rolle i Giroen låst.

- Vi har et andet fokusområde, efter hvordan det gik sidste år. Vi vil fra starten sætte fuld fokus på klassementet. Så umiddelbart bliver min rolle 100 procent som hjælperytter, selv om der kan ske meget over tre uger, siger Honoré.

Modsat Juul-Jensen skal Honoré køre for to kaptajner. Sidste års nummer fire i skikkelse af Joao Almeida, og det 21-årige belgiske fænomen Remco Evenepoel, der gør comeback efter næsten ni måneders skadepause og kører sin første grand tour.

- Selvfølgelig tager det noget tid at lære at være en god leder, når man er så ung.

- Han er kaptajn, men en af lederne bliver en erfaren rytter som Iljo Keisse, der sammen med mig og andre får en vigtig rolle i at guide Evenepoel, siger Honoré, der har et særligt forhold til Giroen.

- Det er en drøm for mig igen at være med her. Italien er lidt blevet mit hjemland, i og med at jeg også har en italiensk kæreste. Så det gør det også endnu mere specielt og til et vigtigt cykelløb for mig.

Chistopher Juul-Jensen skal køre Giroen for sjette gang. Det bliver samtidig hans tiende grand tour i karrieren.

- Treugers etapeløb bliver nok aldrig helt business as usual. Hver gang, man kører en grand tour, er det anderledes, men der er en del erfaring, jeg kan bruge her inden, siger den 31-årige hjælperytter.

Sidste års Giro d'Italia blev vundet af britiske Tao Geoghegan Hart, der ikke er med i år.

I stedet er stjerner som Peter Sagan, Egan Bernal og Vincenzo Nibali på startstregen lørdag i Torino, hvor løbet åbner med en kort enkeltstart.

/ritzau/