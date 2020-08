Et restaurantbesøg blev dyrt for golfspilleren John Catlin.

Det har betydet, at amerikaneren er med øjeblikkelig virkning er blevet smidt ud af den forestående turnering på European Tour, English Championship. Det samme er hans caddie, Nathan Mulrooney.

Det er sket, fordi duoen har forbrudt sig mod den covid-19-protokol, der skal sikre, at turneringerne bliver afviklet under sikre forhold. Det oplyser European Tour i en pressemeddelelse.

Tirsdag aften gik de på restaurant uden for den boble, hvor spillere og alle andre tilknyttet European Tour er blevet pålagt at opholde sig for at forhindre enhver form for smittespredning.

»Jeg undskylder til mine medspiller og alle andre involveret i turneringen for den fejlvurdering, jeg har foretaget,« siger John Catlin i udtalelsen:

»Jeg forstår European Tours beslutning og accepterer straffen.«

29-årige John Catlin ligger nummer 233 på verdensranglisten. Han vil blive erstattet af sydafrikanske Wilco Nienaber i English Championship.

Her stiller syv danskere op: Thorbjørn Olesen, Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen, Nicolai Højgaard, Thomas Bjørn, Benjamin Poke og Martin Simonsen.