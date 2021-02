En nigeriansk teenager får basketballverdenen til at måbe – men samtidig spreder skepsissen sig.

Abiodun Adigoke er blevet en viral succes med en video, hvor han dunker på en basketkurv, uden at hans fødder forlader gulvet.

Den nigerianske teenager er ikke mindre end 2 meter og 36 centimeter høj! Dermed er han syv centimeter højere end de højeste spillere, der har optrådt i NBA.

Videoen af 'Big Nailja' er blevet flittigt på de sociale medier – blandt andet af NBA-legenden Shaquille O'Neal.

Men i takt med at Abiodun er blevet verdenskendt, er der også opstået mystik om hans baggrund.

For det påstås, at han er 18 år og i spil til at spille college-basketball. Men samtidigt hævdes det flere steder, at han er lidt ældre, end han udgiver sig for at være. Det skriver News.com.

En nigeriansk rapport fra 2016 skriver angiveligt om 17-årige Adigoke på 2,18 meter. Holder det stik, må nigerianeren logisk nok være 21 år i dag.

Og dermed vil han være for gammel til at spille college-basketball, som normalt er fødekæden til NBA.

Skulle han alligevel finde vej til de hellige NBA-haller, vil 'Big Naija' blive den højeste spiller nogensinde i ligaen.

Yao Ming og Manute Bol deler lige nu højde-førstepladsen. De er begge meter og 29 centimeter høje – men de vil begge blive nødt til at se op til den syv centimeter højere nigerianer.