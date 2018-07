En tilskuer forsøgte at slå Chris Froome på skulderen på Alpe d'Huez, hvor publikum var på nakken af Sky.

Etapevinder Geraint Thomas skælder ud på de tilskuere, der ikke kunne lade Sky-kaptajnen Chris Froome være i fred på torsdagens Tour de France-etape til Alpe d'Huez.

Mens rytterne var på vej op ad den berømte stigning, slog en tilskuer ud efter Froome, og det forlyder også, at der blev spyttet efter den firedobbelte Tour-vinder.

Men den slags opførsel må stoppe nu, siger Geraint Thomas.

»Jeg så det ikke, men hvis folk ikke kan lide Sky og har lyst til at buhe, så skal de bare gøre det.«

»Men lad os køre, lad være med at influere løbet. Lad være med at røre rytterne, lad være med at spytte på os. Hav lidt anstændighed,« lyder det fra Geraint Thomas.

Han blev selv mødt med en blanding af jubel og buhråb, da han trådte op på sejrspodiet efter sejren.

Men bortset fra publikum har Sky ikke meget at beklage sig over i løbet, hvor holdet fortsat indtager de to øverste pladser i klassementet.

Thomas er 1 minut og 39 sekunder foran Froome.

»For os er det en god position at være i. Det gælder bare om at nyde det, selv om det var svært at nyde denne etape. Det var den for hård til,« siger Geraint Thomas.

/ritzau/