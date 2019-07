Efter en halvsløj lørdag følte sidste års Tour-vinder sig tilbage på toppen på 15. etape.

Geraint Thomas er ved at være tilbage ved den styrke, der sidste år sikrede ham sejren i Tour de France.

Det siger den walisiske stjernerytter efter 15. etape til Foix, hvor han kom ind på syvendepladsen og halede ind på førende Julian Alaphilippe.

- Måske skulle jeg have sat Alaphilippe tidligere. Men jeg følte mig godt tilpas og havde gode ben til sidst.

- På de sidste kilometer følte jeg mig lige så stærk som sidste år. Det er godt for hovedet og moralen. Jeg glæder mig til at være aggressiv i Alperne, siger Geraint Thomas.

Helt perfekt var dagen dog ikke for Ineos-kaptajnen, der kom i mål 1 minut og 22 sekunder efter etapevinder Simon Yates og igen tabte tid til Thibaut Pinot.

Franskmanden fortsætter med at æde sig tilbage i kampen om den samlede sejr.

- Han ser rigtig godt ud. Hvis han fortsætter på den måde, kommer han til at give os tæt kamp. Men der er en del, der ser stærke ud.

- Det ville selvfølgelig have været bedre ikke at tabe den tid til Pinot, men jeg er sikker på, at jeg bliver stærkere nu, siger Geraint Thomas.

Thomas er nummer to i den samlede stilling og har godt halvandet minut op til Alaphilippe.

Han er dog ikke det eneste Ineos-es, der blander sig i topstriden. Egan Bernal er blot 31 sekunder længere bagude i klassementet, hvor den unge colombianer indtager femtepladsen.

- Vi har flere muligheder, flere kort at spille ud. Så jeg føler, vi er i en god position. Det bliver spændende i den sidste uge, siger Geraint Thomas.

Mandag holder Touren hviledag, inden feltet bevæger sig mod Alperne, hvor det hele skal kulminere på tre bjergetaper torsdag, fredag og lørdag.

/ritzau/