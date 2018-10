Rasmus Gemke kalder det karrierens største skalp, at han formåede at slå verdens nummer fire ud i Paris.

Paris. Rasmus Gemke har mødt taiwaneren Chou Tien Chen tre gange tidligere i år og tabt alle tre gange i to sæt.

Men tirsdag aften lykkedes det for den 21-årige badmintonspiller at vinde over verdensfireren i første runde af French Open.

Gemke vandt åbningskampen med 21-11, 18-21, 21-12 efter en time og et kvarters flot spil.

- Det er helt sikkert min største skalp i karrieren. Det var fedt at få lov til at slå en af de her verdensklassespillere.

- Han kom nok med trætte ben efter Denmark Open, så jeg var opsat på at køre hårdt på fra start, og heldigvis spiller jeg en super god kamp, siger Gemke til DR.

Det var Chou Tien Chen, som slog Anders Antonsen ud i semifinalen ved Denmark Open i sidste uge. Siden tabte taiwaneren finalen til japanske Kento Momota.

I anden runde i Paris skal Gemke møde Hans-Kristian Vittinghus, som også gik videre til anden runde i French Open.

Vittinghus, der er nummer 27 i verden, slog hollænderen Mark Caljouw 21-7, 12-21, 21-15 i tirsdagens første runde.

Gemke, som er nummer 20 i verden, kan efter sejren over Chou Tien Chen mærke, at han er ved at knække koden til at slå de bedste i verden.

- Jeg synes helt sikkert, at jeg nærmer mig verdenstoppen. Det er ikke sådan, at jeg sprænger i luften, men det går hele tiden stille og roligt i den rigtige retning, siger Gemke til DR.

Opgøret mellem Gemke og Vittinghus spilles torsdag.

/ritzau/