Kento Momota måtte ud i tre sæt for at slå Rasmus Gemke i kvartfinalen i Denmark Open.

Så gik den ikke længere for Rasmus Gemke.

Verdensetteren blev for stor en mundfuld for den 22-årige danske badmintonspiller, der tabte i tre sæt med cifrene 14-21, 23-21, 13-21 til Kento Momota i kvartfinalen i Denmark Open.

Men det var bestemt ikke uden kamp, at den unge dansker røg ud af turneringen, og han leverede en kæmpe præstation og overraskelse, da han vandt andet sæt og tvang japaneren ud i et tredje.

Allerede fra kampens start viste Gemke storspil. Han kom flere gange foran i starten af første sæt, hvor han med flotte vinderslag lagde stort pres på den forsvarende verdensmester fra Japan.

Men selv om Gemke spillede op til sit bedste og fik stor opbakning af de omkring 2500 tilskuere i en udsolgt arena i Odense, så var Momota bare et skridt foran.

Japaneren lavede meget få fejl i sættet, som han snuppede med 21-14.

Gemke fortsatte det flotte spil i andet sæt og sendte flere flotte smash ned langs linjerne, som Momota ikke kom i nærheden af.

Det pressede for alvor japaneren, der satte en 16-10-føring over styr, da Gemke kom tilbage ved 18-18 og kort efter spillede sig til en sætbold. Den blev misbrugt. Det samme gjorde den næste, men på den tredje fik Gemke sættet i hus.

Også i tredje sæt fik danskeren en god start og bragte sig på 4-1, inden Momota strammede grebet. De to fulgtes ad til 7-7, men så tog japaneren fem point i streg.

Det tog pusten fra Gemke, der ikke så ud til at have så meget mere at give af, og langsomt men sikkert kørte Momota sejren i land.

Han skal i semifinalen op imod Tommy Sugiarto fra Indonesien.

På trods af nederlaget har Denmark Open været en stor succes for Gemke, der er nummer 22 på verdensranglisten.

I andenrundekampen torsdag slog han den sjetteseedede Jonatan Christie fra Indonesien, og Gemke har for alvor vist, at han kan bide skeer med de bedste.

Semifinalen bliver dog ikke uden dansk deltagelse. Tidligere fredag spillede Viktor Axelsen sig videre i turneringen efter en sejr over landsmanden Anders Antonsen i kvartfinalen.

Denmark Open er en Super 750-turnering på World Touren. Dermed overgås den kun af sæsonfinalerne samt de tre Super 1000-turneringer.

/ritzau/