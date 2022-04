Det endte helt galt for den amerikanske wrestler Bobby Lashley torsdag aften.

For under et storstilet show i England landede den 45-årige superstjerne nemlig på hovedet, da det, der bare ikke måtte ske, skete alligevel.

Det skriver TMZ.

I kampen mod den skotske stjerne Drew McIntyre sprang én af snorene i wrestlerringen pludselig, og Lashley blev derefter slynget ud blandt publikum efter at have lavet en saltomortale i luften.

Du kan se den voldsomme video nederst i artiklen.

Hele arenaen blev kortvarigt efterladt i chok, indtil den ramte amerikaner nærmest lod, som om hele situationen var en del af showet, da han efterfølgende blev hjulpet tilbage i ringen med hjælp fra én af de andre WWE-stjerner.

Drew McIntyre stod tilbage i ringen i nogle sekunder og ikke helt forstod, hvad der lige var sket, indtil Lashley så ud til at være uskadt.

Og derfor kommenterede McIntyre da også hele episoden efter kampen på sin Twitter-profil:

'Tak til alle! Vi rev hele bygningen ned … og ringen,' skriver han i et opslag.

Bobby Lashley kunne – på trods af den voldsomme fald – færdiggøre kampen.