Det ikoniske baseball-hold New York Mets er havnet i sexisme-skandale.

I sidste måned fyrede man sportsdirektøren Jared Porter, da det kom frem, at han tidligere havde sendt grænseoverskridende beskeder og et penisbillede til en kvindelig journalist.

Og nu viser det sig så, at Mets - i al stilhed - også har fyret en træner ved navn Ryan Ellis.

Det kan engelske The Athletic afsløre.

Mediet beskriver, hvordan tre kvinder, der arbejder eller tidligere har arbejdet for Mets, allerede tilbage i 2018 klagede til HR-afdelingen over Ryan Ellis’ opførsel.

Her forklarede en af kvinderne, hvordan Ellis verbalt var gået langt over stregen.

»Jeg kigger på din røv hele tiden. Hvis bare jeg havde 15 minutter alene med dig,« skulle Ryan Ellis have sagt til hende.

De to andre kvinder, som har anklaget Ellis for sexchikane, forklarer blandt andet, hvordan Ellis kom med upassende seksuelle kommentarer, ligesom han flere gange ringede til den ene kvinde sent om aftenen for at spørge, om hendes kæreste var hjemme.

Men selvom kvinderne gik til ledelsen i sommeren 2018, blev Ellis altså først fyret i januar i år.

Overfor The Athletic forklarer New York Mets følgende om den beslutning.

»D. 19. januar i år, efter fyringen af Jared Porter (sportsdirektøren, red.), modtog vi nye informationer angående medarbejderen (Ryan Ellis, red.) i perioden 2017-2018.«

»Vi indledte øjeblikkeligt en ny undersøgelse og fyrede medarbejderen d. 22. januar for at bryde firmapolitikken og manglende overholdelse af Mets’ krav til professionel opførsel,« lyder forklaringen.

New York Mets uddyber dog ikke, hvad de ‘nye informationer’, som de skulle have modtaget omkring Ryan Ellis, konkret dækker over.