Olafur Kristjansson mener, at konkurrenterne Viborg og Silkeborg har draget nytte af større kontinuitet.

Snoren i 1.-divisionsklubben Esbjerg er for kort.

Det mener islændingen Olafur Kristjansson, der mandag aften blev fyret som Esbjergs cheftræner, da den matematiske mulighed for en oprykning til Superligaen glippede efter et hjemmebanenederlag til Fredericia.

Kristjansson kom til klubben efter nedrykningen til 1. division i sidste sæson, men han mener ikke, at han har haft tid nok til at fuldføre det projekt, han blev ansat til. Det siger han til bold.dk.

- Ikke i min verden. Det tager tid at få bygget noget op og genrejst klubben. Det er klart, at en sæson, hvor den ene halvsæson byder på fine resultater, mens den anden halvsæson ikke gav lige så gode resultater, det er selvfølgelig kort snor.

- Men det er ikke op til mig at vurdere. Jeg synes, hvis man kigger på vores konkurrenter, som rykker op, så har de haft kontinuitet, men det er sådan, det er, siger Kristjansson med henvisning til de kommende superligaklubber Viborg FF og Silkeborg IF.

Han fortæller også til fodboldmediet, at han ikke på forhånd vidste, at han ville blive fyret, hvis den matematiske mulighed for en oprykning forsvandt.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel, begrundede fyringen med utilstrækkelige resultater i forårssæsonen, men pegede også på, at klubben skal gå i en ny retning i fremtiden.

Der resterer tre spillerunder i sæsonen, og i dem står akademichef Lars Vind i spidsen for Esbjerg.

52-årige Olafur Kristjansson er nu blevet fyret som cheftræner i både Esbjerg, Randers og FC Nordsjælland.

Som aktiv spiller optrådte han for AGF, som han repræsenterede i 65 superligakampe.

/ritzau/