Dagen efter sit styrt tog Jakob Fuglsang sine føringer for Astana i holdtidskørslen i Tour de France.

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang (Astana) taber 21 sekunder til Tour de France-favoritterne Geraint Thomas og Egan Bernal (begge fra Ineos-holdet) på 2. etape af Tour de France, som er en holdtidskørsel.

Fuglsang har været meget i fokus, efter at han styrtede på lørdagens 1. etape og blandt andet slog sit højre knæ.

Ineos og Astana var blandt de første hold på ruten, så en del hold mangler fortsat at køre ud på ruten, der er på knap 28 kilometer.

Men Ineos var inden etapen regnet blandt favoritterne. Ineos kørte ruten på 29,18 minutter. Så et tidstab på lidt over 20 sekunder til Geraint Thomas, der vandt Touren sidste år, samt Bernal, der også regnes blandt favoritterne, må betegnes som godkendt.

Sådan ser Astana-sportsdirektør Lars Michaelsen umiddelbart også på det.

- I forhold til de forudsætninger, vi havde, så synes jeg, at vi kan være tilfredse.

- Vi stiller op med Jakob Fuglsang, som ikke er 100 procent, så alt taget i betragtning synes jeg, at det egentlig er meget godt, siger han.

- Vi kommer ikke til at vinde det her holdløb. Vi kommer måske heller ikke i top-3, men det er en meget god tid, siger Michaelsen.

Han vurderer, at Fuglsang "havde et ok tråd" på sin cykel. Havde Fuglsang ikke været hæmmet af sit styrt, vurderer Michaelsen, at Astana kunne have kørt ti sekunder hurtigere.

Astana kørte 24 sekunder hurtigere end eksempelvis Movistar, som også har prominente navne, der kæmper med om podiepladser.

Fuglsang fik dermed vundet lidt tid på navne som Nairo Quintana, Mikel Landa og verdensmester Alejandro Valverde, som alle kører for Movistar.

/ritzau/