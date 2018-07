Froome-sagen har sat sporten i et uheldigt lys, mener Jakob Fuglsang, der er glad for, at sagen er afsluttet.

Noirmoutier-En-l'Ile. Chris Froome har personligt forsikret Jakob Fuglsang om, at han ikke har overtrådt reglerne i den salbutamol-affære, der blev endegyldigt lukket i mandags.

Det danske Tour de France-håb har derfor valgt at stole på den firedobbelte Tour-vinder, der nu har Den Internationale Cykelunions (UCI) ord for, at der ikke var grundlag for at åbne en sag om overforbrug af astmamedicin.

- Jeg har ikke forstand på det og har heller ikke indsigt i, hvad der er blevet testet eller i udregningerne i forhold til dehydrering.

- Det eneste, jeg kan forholde mig til, er, at Froome har sagt til mig, at han ikke har gjort noget forkert, og at han har gjort sådan og sådan. Det vælger jeg at tro på, siger Jakob Fuglsang.

Sagen stammer helt tilbage fra Vuelta a España sidste år, og Froome har levet mere end ni måneder i uvished, om han stod til en straf, og om han fik mulighed for at forsvare sin Tour de France-sejr.

I sidste øjeblik fik Sky-kaptajnen så grønt lys, og det er positivt for løbet, at der er kommet en afgørelse, selv om man godt kunne have ønsket sig, at sagsbehandlingen var gået hurtigere, mener Fuglsang.

- Det er ærgerligt, at afgørelsen skulle komme så sent. Det havde nok givet mere ro, hvis den var kommet noget tidligere.

- Men i bund og grund er det fint, at der er kommet en afklaring inden Touren, så han ikke starter løbet ligesom Giro d'Italia med en risiko for, at resultatet bliver slettet efterfølgende, siger Fuglsang.

Den 33-årige dansker er træt af, at sporten på ny skal sættes i et dårligt lys.

- Det er virkelig ærgerligt for cykelsporten, at der har været sådan en sag, og at sportens største navn har været indblandet. Men forhåbentlig kommer det ikke til at betyde mere, siger Jakob Fuglsang.

Froome, Fuglsang og resten af feltet indleder Tour de France lørdag.

/ritzau/